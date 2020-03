La page du pendu remplace Kenny Omega par un partenaire mystère

Kenny Omega et Hangman Page ont battu The Young Bucks à AEW’s Revolution pour conserver le championnat AEW Tag Team. Omega a subi une blessure à la main lors de l’événement. Cela mettra Omega de côté pendant au moins 1-2 semaines. Par conséquent, Hangman Page a annoncé qu’il remplacerait Kenny Omega ce mercredi soir sur AEW Dynamite par un partenaire mystère. Le pendu Page et le partenaire de son choix affronteront Chris Jericho et Sammy Guevara dans un match sans titre.

