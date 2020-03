La peur irrationnelle de la WWE d’Eric Bischoff

WWE.com

Qu’est-ce qu’Eric Bischoff a le plus craint lors de sa dernière course à la WWE? Le sac? P * repousser Vince McMahon avec des idées créatives que le patron n’a pas aimées? Susciter la colère des fans de catch pour ne pas avoir transformé SmackDown en un produit observable?

Non, aucune de ces choses.

Bisch craignait surtout les regards que Vinnie Mac lui lançait lors de réunions créatives croustillantes. Cet accès d’anxiété irrationnel a commencé lorsque Bruce Prichard a harcelé Eric pour obtenir une pédicure et une manucure sur son doigt et ses ongles.

C’est vrai; Bischoff a plaisanté sur son podcast de ’83 semaines ‘qu’il commençait à paniquer en voyant McMahon regarder ses ongles. Il n’était pas sûr que l’homme de Vin jugeait secrètement ses “ongles au cul raggedy”.

Selon ‘Easy E’, McMahon et Prichard font régulièrement travailler leurs ongles et Bischoff se demande si Vince tenait contre lui ses appendices mal entretenus. Non, ce n’est pas la raison pour laquelle Eric a quitté la WWE, mais c’est toujours drôlement drôle de penser qu’il a même pensé à cela.

Soyez averti, futurs employés de la WWE. Dites au patron que vous avez réservé une manucure lors de cette première entrevue pour gagner rapidement des points de brownie.