“La porte est ouverte” de la WWE pour le retour de Matt Hardy

Matt Hardy a frappé YouTube pour annoncer officiellement qu’il avait laissé son contrat avec la WWE expirer ce week-end, mais n’exclut pas un retour complet.

Bien qu’il partait, Hardy a déclaré que cela ne signifiait pas nécessairement qu’il ne travaillerait plus jamais pour l’entreprise. Ryan Satin de Pro Wrestling Sheet (correspondant sur WWE Backstage) a depuis déclaré que la WWE ne fermait pas non plus la porte à Matt – d’autant plus qu’il était toujours intéressé à ce qu’il travaille NXT.

Hier soir, WWE.com a accordé à Hardy le traitement officiel des “efforts futurs”.

Le joueur de 45 ans a été continuellement lié à AEW au cours des derniers mois, principalement grâce aux allers-retours constants des deux parties. L’épisode d’hier d’être l’élite a vu cela continuer: –

Matt et Nick Jackson reçoivent un appel téléphonique de quelqu’un avec un indicatif régional de Caroline du Nord dans la vidéo ci-dessus. Matt Jackson se rend rapidement compte de qui il s’agit, puis change ses plans de voyage après la conversation. Cela est venu moins de 48 heures après que le président de l’AEW, Tony Khan, a détourné une question liée à Hardy lors de sa mêlée médiatique post-PPV habituelle.

Le fait que le contrat de Hardy avec la WWE a expiré signifie qu’il n’est pas entravé par une clause de non-concurrence. Il pourrait théoriquement se présenter sur Dynamite cette semaine.