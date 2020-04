La première destination post-WWE du Revival révélée?

WWE.com

L’équipe de tag anciennement connue sous le nom de The Revival pourrait faire de la National Wrestling Alliance son premier point d’arrêt après avoir marqué ses sorties à la WWE plus tôt ce mois-ci.

Cash Wheeler (anciennement Dash Wilder) a publié ce qui suit sur Twitter hier soir, faisant allusion à sa participation au prochain salon Crockett Cup de l’entreprise: –

Et il semble que le haut laiton NWA soit ouvert à l’idée: –

La Coupe Crockett 2020 devait se dérouler à College Park, en Géorgie, le 19 avril, mais a été annulée en raison de la crise sanitaire mondiale actuelle. Les équipes confirmées comprenaient Mexa Squad (Flamita et Rey Horus), le légendaire Rock ‘n’ Roll Express (Ricky Morton et Robert Gibson), Villain Enterprises (Brody King et Flip Gordon) et The Wild Cards (Thomas Latimer et Royce Isaacs).

Il est facile de voir pourquoi The Revival (Revolt?) Serait attiré par le produit rétro-centré de la NWA. Leur style conviendrait à la marque reconstruite de Billy Corgan et Dave Lagana comme un gant, bien que tout reste compliqué par ce qui se passe actuellement dans le monde.

Trouver du travail ne sera pas facile pour aucun lutteur de la WWE récemment publié, bien que Cash Wheeler et Dax Harwood ne manqueront pas de prétendants une fois que les promotions seront en mesure de faire de nouveau des signatures.