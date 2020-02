La prise de Tiffany: l’arrimage de Cody Rhodes ne doit pas être comparé à l’esclavage

Cody Rhodes a surmonté le premier obstacle dans sa tentative d’obtenir un morceau de MJF. Sur l’épisode 2/5/20 de Dynamite, en prenant dix coups de fouet de sa propre ceinture aux mains de MJF et Wardlow, sous le regard de ses amis et ennemis. C’était une narration brutale, mais très convaincante.

Cependant, presque dès la fin de l’émission, les retombées se sont produites. Beaucoup de gens ont été offensés par AEW ayant un homme fouetté en Alabama, un ancien État esclavagiste et un avec une histoire assez terrible des droits civils des Afro-Américains, ou toute autre personne non blanche et masculine; et pendant le Mois de l’histoire des Noirs.

Aussi libéral que le cœur saigne que j’aime à me considérer, je ne suis pas d’accord avec cela. Si c’était Scorpio Sky ou Big Swole, je ripperais AEW à SHREDS pour cela, mais ce n’est pas la même histoire. Cody n’a pas été fouetté à cause de la couleur de sa peau ou parce qu’il n’a pas respecté une institution cruelle comme l’esclavage ou a ignoré les lois de Jim Crow, il a volontiers pris dix coups de fouet afin de mettre la main sur un homme en qui il avait confiance; qui l’a ensuite trahi.

Au lieu de voir cela à travers le prisme de l’histoire passée de notre nation en matière d’esclavage, nous devrions considérer cela comme une version de la Passion du Christ. Attendez! Baissez les torches et les fourches! Non, je ne compare PAS Cody Garrett Runnels à Jésus-Christ. Cependant, ce que Cody a enduré volontiers a beaucoup de parallèles avec la Passion.

Pour ceux qui ne le savent pas, la Passion est ce qui est arrivé à Jésus-Christ au cours de la dernière semaine de sa vie, notamment en étant crucifié pour les péchés de l’humanité. Il y a beaucoup de parties, mais ce à quoi la plupart des gens pensent quand ils pensent à la Passion; La Dernière Cène, l’agonie de Gethsémani, son arrestation, ses procès, les horribles châtiments, la crucifixion et la mort.

Qu’est-ce que cela a à voir avec Cody?

C’est simple, les deux ont été faits volontairement. Le Seigneur n’a pas souffert comme lui, il aurait pu soutenir à tout moment. Dans le Jardin, il a même supplié son Père de ne pas le faire accepter. Il aurait pu appeler les anges pour le sauver, mais il ne l’a pas fait. Il a volontairement souffert et est mort pour sauver toute l’humanité; ou c’est ce que j’ai appris pendant les ANNÉES de l’école du dimanche.

Cody n’avait pas à faire ça. Il est le patron, il aurait pu dire à MJF de le sucer et de lui fouetter le cul. Il aurait pu reculer, il ne l’a pas fait. Il voulait tellement mettre la main sur MJF pour que MJF le croise, bien que Cody ait donné à MJF le frottement quand tout le monde a dit que MJF n’était pas bon, qu’il a vécu cela à la télévision LIVE.

Si vous êtes toujours fou et que ma comparaison religieuse ne fonctionne pas pour vous, ou vous fait plus chier, essayons une autre comparaison, plus contemporaine. Le fouettage est également comparable à la bastonnade que Tommy Dreamer a endurée aux mains du Sandman dans l’ancienne ECW.

Je ne me souviens pas pourquoi Dreamer se faisait bastonner; ce qui compte, c’est que Dreamer ait eu la chance de sortir de la bastonnade s’il embrassait les pieds de la femme. Dreamer a refusé et a même demandé plus, ce fut un moment brutal, mais cela a rendu Tommy Dreamer LE plus sur babyface dans ECW et a obtenu les fans solidement derrière lui; quelque chose qui n’a pas changé même à l’époque de la WWE ECW.

On pourrait dire que ce qui vient d’arriver à Cody est l’équivalent de ce moment pour AEW. Cela a cimenté Cody en tant que favori des fans dans le cœur des fans. Il n’a pas abandonné ni essayé de s’en sortir; sans se voir accorder plusieurs chances. Il a pris chacun de ces cils par lui-même, tandis que ses proches aimaient le regarder.

Oui, le fouet de Cody a été brutal et dérangeant, et c’est normal de ressentir ça. Cependant, ne faisons pas de comparaisons et de parallèles là où il n’y en a pas à faire; comparer l’épreuve de Cody à l’esclavage est à la fois un mauvais service. Se détendre.