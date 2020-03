La prochaine intronisée au Temple de la renommée de la WWE 2020 sera annoncée la semaine prochaine

Le prochain intronisé dans la classe du Temple de la renommée de la WWE 2020 devrait être annoncé jeudi prochain sur le podcast “After the Bell” de Corey Graves. La WWE a confirmé les nouvelles sur SmackDown cette semaine.

Au moment d’écrire ces lignes, les noms suivants sont confirmés pour le Temple de la renommée de la WWE 2020 – Batista, nWo (Hulk Hogan, Scott Hall, Kevin Nash, Sean Waltman), The Bella Twins et JBL. La rumeur court également sur Davey Boy Smith et Jushin Liger.

. @ WWEGraves révélera le prochain intronisé dans la classe #WWEHOF 2020 LE JEUDI PROCHAIN ​​sur @AfterTheBellWWE! #Remettre à sa palce

🎧 https://t.co/zzAW52Own6 pic.twitter.com/cyGB4O5oQ4

– WWE (@WWE) 7 mars 2020

