Angelo Dawkins n’était pas à RAW la semaine dernière alors qu’il était en vacances avec sa femme. Il a publié une photo sur son compte Instagram, les montrant ensemble.

La WWE a posté la vidéo suivante, montrant Montez Ford commentant que Dawkins n’est pas sur RAW parce qu’il est au Costa Rica:

Profiter du week-end avec cette mignonne 😘

