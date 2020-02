La raison pour laquelle l’Undertaker, Andrade et l’équipage de SmackDown étaient dans les coulisses de RAW

Selon certaines informations, la WWE a apporté beaucoup moins de talents à l’événement Super ShowDown d’Arabie saoudite de jeudi. Plusieurs noms, dont John Cena, Kevin Owens, Daniel Bryan, Rusev, Sami Zayn et Aleister Black ne sont pas sur la tournée. Il n’y a pas non plus de bataille royale prévue pour Super ShowDown. Bien sûr, une bataille royale obligerait la WWE à faire appel à un équipage beaucoup plus important.

Pour ceux qui se souviennent peut-être, il y a eu des problèmes de voyage importants lors de la dernière tournée en Arabie saoudite et ils ont fait que SmackDown a raté la majorité de la liste la nuit suivante. Cela a forcé une réécriture complète du script SmackDown et de nombreux talents NXT sont apparus à la dernière minute à la place. En fait, cela s’est avéré être l’un des meilleurs spectacles SmackDown de l’année.

The Undertaker et Andrade étaient dans les coulisses des enregistrements télévisés de la WWE RAW de lundi. La raison pour laquelle ils étaient là est que l’équipe de la WWE est partie pour l’Arabie saoudite immédiatement après les enregistrements télévisés. De nombreuses superstars de SmackDown étaient également au salon car elles avaient besoin de tout le monde ensemble pour pouvoir embarquer sur un vol charter après RAW.