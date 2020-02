La raison pour laquelle Nikki Cross a été retiré de la WWE SmackDown révélée

Lors d’une apparition à l’émission SSSC sur la chaîne Twitch de Dio Maddin, Killian Dain est apparue avec Mansoor et Dominik Dijakovic et a mentionné que Nikki Cross était «vraiment malade». Dain a dit qu’il s’occupait d’elle cette semaine au domicile qu’ils partagent. Pour ceux qui ne le savent pas, Kain et Cross sont un vrai couple.

Au moment de la rédaction de cet article, on ne sait pas de quel type de maladie elle souffre ni quand elle reviendra.

Regardez SSSC: Thy Kingdom Coom de greatblackotaku sur www.twitch.tv