La raison pour laquelle Teddy Hart est de retour en prison est révélée

MISE À JOUR: Nous avons signalé plus tôt dans la journée que Teddy Hart était de retour en prison. Selon Pwinsider, Hart a été arrêté pour violation de son assignation à résidence. Une audience est prévue ce matin à 9h00 HNE.

Hart a été arrêté à 13 h 53 et réservé à la prison de la ville de Richmond à 15 h 05.

ORIGINAL: Teddy Hart est de retour en prison à Richmond, en Virginie. Hart a été réservé à la prison du comté de Richmond à 15 h 04 HNE aujourd’hui. À ce jour, il n’y a pas de mot sur la raison pour laquelle il est derrière les barreaux.

Comme beaucoup d’entre vous le savent, Hart a été arrêté le mois dernier et accusé de possession, possession d’une substance réglementée de l’annexe III et possession avec intention de vendre et de distribuer. Il a également été cité pour ne pas avoir porté / exhibé sa carte d’enregistrement ou son permis, des plaques d’immatriculation mal montées, le fait de ne pas avoir utilisé de feux avec des essuie-glaces.

Hart a ensuite déclaré qu’il avait été arrêté parce que sa plaque d’immatriculation ne correspondait pas à l’immatriculation de la voiture qu’il conduisait. Lorsque les policiers ont fouillé la voiture, ils ont trouvé de la marijuana et des stéroïdes.