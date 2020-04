La renaissance pourrait commencer pour AEW immédiatement

Réseau WWE

Après des mois d’inévitabilité, la WWE a finalement confirmé plus tôt

aujourd’hui que l’entreprise s’est séparée de The Revival. Alors que beaucoup de catch

les fans attendent le tandem ridiculement talentueux de Dash Wilder et Scott

Dawson sera lié à AEW, on dirait que nous pourrions voir le duo apparaître dans un ring All Elite

plus tôt que prévu.

Comme c’est souvent le cas lorsque la WWE libère un talent de

contrat, il a été présumé que ces champions de la WWE Tag Team à plusieurs reprises

l’avenir serait initialement limité en raison d’une clause de non-concurrence de 90 jours

dans leur accord. Apparemment, ce n’est pas le cas.

Ryan Satin de Pro Wrestling Sheet – qui a de nos jours un

relation de travail avec la WWE – a demandé à Twitter de confirmer que The Revival

n’ont aucune clause de non-concurrence dans leurs contrats. À ce titre, Dash et Dawson

sera libre de lutter pour une autre entreprise dès qu’elle le jugera bon.

Bien sûr, en ce moment il y a une énorme incertitude sur le moment,

où et comment la nouvelle programmation de lutte – que ce soit WWE, AEW, NWA, ROH, NJPW,

où que ce soit – sera enregistré en raison du chaos continu qui engloutit le globe.

Compte tenu des commentaires précédents de The Revival et The Young

Bucks, il semble évident que AEW pourrait bien être dans Dash et Dawson.

avenir. Cela dit, leur esthétique et leur style seraient parfaits pour un

arrêt rapide dans la National Wrestling Alliance de Billy Corgan.

La WWE a récemment opté pour une marque déposée basée sur Revival

noms qu’ils peuvent, donc Dash Wilder et Scott Dawson devront changer

leurs propres noms, sans parler de leur nom d’équipe, où qu’ils finissent par concourir.