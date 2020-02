La Revival Demand WWE Release Turning Down $ 700k Salary Offer

Bodyslam.net a publié une histoire exclusive tard hier soir, affirmant que Scott Dawson et Dash Wilder avaient refusé des offres lucratives de la WWE pour rester avec l’entreprise.

Le rapport indique que The Revival a reçu 700 000 $ chacun pour rester au-delà de l’été. L’accord actuel de Dawson expire en avril et Wilder expire en juin. Après cela, ils seraient libres de prendre leurs compétences traditionnelles en équipe de travail ailleurs.

Le Revival est apparu dans l’épisode de SmackDown de vendredi, faisant un effort perdant dans un match de tag Fatal-4-Way pour établir de nouveaux prétendants numéro un pour les titres de New Day. Les anciens champions de Raw, SmackDown et NXT Tag-Team ne semblent pas être de nouveau dans le mix de championnat de si tôt.

Wrestling Observer Live a noté que la demande de Dash et Dawson de quitter avait été repoussée par la WWE, et il n’y a pas d’autres mises à jour sur leurs difficultés contractuelles au moment de la publication.

Si The Revival peut concevoir une échappatoire à leurs accords avec la WWE, il ne fait aucun doute qu’ils constitueraient un énorme coup d’État pour AEW, ROH, la NWA relancée ou New Japan. À l’heure actuelle, All Elite devrait être considéré comme le favori pour les prendre.