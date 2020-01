La route du Royal Rumble

WWE

Le Royal Rumble est presque à nos portes et la marque Smackdown a poursuivi sa marche vers le premier pay-per-view majeur de 2020. Avec plusieurs superstars de retour pour Noël, les fans se sont demandés la semaine dernière comment les Uso et John Morrison de retour seraient utilisés .

La semaine dernière, nous avons obtenu des réponses et la direction vers laquelle ces superstars de retour et la marque Smackdown se dirigent vers le Royal Rumble le dimanche 26 janvier à 19 h HNE à Houston, au Texas.

La WWE échoue à John Morrison

Morrison est revenu la semaine dernière et s’aligne avec son ancien partenaire d’équipe, le désormais à talons Miz. Ils semblaient se diriger vers une querelle de titre par équipe contre The New Day.

De retour en selle: Morrison a aidé The Miz à vaincre Kofi Kingston lors du Smackdown de cette semaine et fera son retour sur le ring contre un autre membre de New Day Big E lors du prochain épisode de Smackdown.

Inévitable: Cela conduira à un match par équipe par équipe très probablement au Royal Rumble entre The Miz et John Morrison affrontant Smackdown Tag Champions, The New Day.

Décevant: Ce n’est pas la direction que j’ai vue vers Morrison à son retour à la WWE. Son retour aurait dû recevoir plus d’attention, de reconnaissance et un scénario unique. Le jumelage avec son ancien partenaire de l’équipe d’étiquette d’il y a 10 ans est un autre exemple du manque de créativité que la WWE nous donne depuis de nombreuses années.

Otis aime Mandy

L’un des segments les plus divertissants, semaine après semaine, a été Mandy Rose et Otis, membre de Heavy Machinery, dans un angle d’amour apparent.

Otis est l’un des personnages les plus divertissants et attachants de Smackdown semaine après semaine.Cette histoire a été étrangement divertissante et aura très probablement un très bon gain de Mandy Rose allumant Otis.J’attends avec impatience où ils vont avec cet angle car il a été étonnamment divertissant et a le potentiel de créer des moments amusants.

La connexion amoureuse Mandy / Otis a été beaucoup plus agréable à regarder que la querelle terne de Lacey Evans et Bayley.

Simplement le meilleur

Après une formidable performance tout au long de Smackdown sur The Firefly Fun House, Bray Wyatt continue de montrer pourquoi il est le meilleur interprète du monde. Daniel Bryan a joué son rôle à la perfection tout au long de sa querelle avec Bray Wyatt. Chaque semaine, les deux interprètes nous rappellent pourquoi ils sont parmi les meilleurs interprètes du monde.

Et après: Le point culminant de leur querelle sera exposé au Royal Rumble et devrait mettre fin à cette querelle et permettre aux deux artistes de passer à leurs prochains adversaires.

Déjà mort: Où va Bray Wyatt à partir d’ici s’il bat Daniel Bryan au Royal Rumble? Vous verrez peut-être un retour du légendaire Undertaker pour affronter The Fiend à WrestleMania 36.

L’histoire est mûre pour la cueillette et serait un moyen légendaire de retirer The Undertaker et de faire de Bray Wyatt une légende dans le processus.

Missile balistique intercontinental

Shinsuke Nakamura a été battu dans un match de titre intercontinental sans titre par Braun Strowman. Strowman a surmonté les interférences de Cesaro et Sami Zayn pour vaincre le champion intercontinental et mettre en place un futur match de titre IC.

Strowman va-t-il bientôt goûter son premier titre en simple aux dépens de Nakamura? Le moment est venu pour Strowman de remporter le titre IC et, espérons-le, Nakamura reviendra à NXT après Wrestlemania 36 où il prospérera en tant que joueur de l’événement principal. Aussi bon que Nakamura en tant qu’artiste, il ne s’intègre pas avec les marques Raw ou Smackdown en tant que superstar clé. Strowman a besoin d’un titre en simple maintenant et Nakamura a besoin d’un changement de décor bientôt pour maximiser pleinement sa puissance d’étoile.

Où est votre roi héritier Rien?

Une fois de plus, la clôture de l’émission a été la querelle continue de Roman Reigns et des Uso récemment retournés contre les rivaux de longue date de Reigns, King Corbin et Dolph Ziggler.

Résumer: Le roi Corbin et Ziggler ont vaincu l’Uso de retour en raison de l’ingérence extérieure d’un retour de Robert Roode pour continuer cette querelle. Roode a reçu une suspension de 30 jours pour sa violation de la politique de bien-être de la WWE et la WWE n’a pas perdu de temps pour remettre Roode dans le mélange.

L’enquête indique: Cette querelle se poursuivra jusqu’au Royal Rumble où Reigns et Corbin auront un autre match pour continuer leur rivalité.

Six millions de dollars d’hommes: Aurons-nous un match à six cette semaine sur Smackdown entre ces factions opposées? Cette querelle prendra-t-elle fin au Royal Rumble? Ma réponse est oui aux deux questions. Nous aurons ce match à six avant que le Royal Rumble and Reigns ne passe à un autre match de marque lors du plus grand salon de l’année.

Spéculation téméraire

Que pensez-vous de l’orientation de la marque Smackdown à l’approche du Royal Rumble? Où voyez-vous les superstars de Smackdown se diriger vers le premier grand spectacle de la WWE de l’année? La saison de WrestleMania commence maintenant et en tant que fan de catch depuis plus de 30 ans, je suis toujours excité pour les prochains mois.

Quelles surprises nous attendent? La WWE propose généralement des histoires amusantes et intéressantes à cette époque de l’année. Alors attachez votre ceinture et profitez de la balade car le Royal Rumble arrive bientôt pour lancer WresleMania qui aura lieu le 5 avril 2020 à Tampa, en Floride.