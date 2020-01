La route vers Wrestlemania 36 commence

Crédit photo: WWE

Le Royal Rumble est dans les livres et nous sommes officiellement en saison WrestleMania. Le Royal Rumble a laissé de sérieuses questions quant à la direction dans laquelle la marque bleue se dirige WrestleMania 36.

Qu’est-ce que WWE avez en réserve pour l’alignement SmackDown après le Royal Rumble? Syntoniser WWE Friday Night SmackDown en direct de Tulsa, Oklahoma sur FOX ce vendredi à 20h HNE / 19h CST pour découvrir la suite des stars de la marque SmackDown.

Qui est la prochaine victime du démon?

Daniel Bryan et The Fiend ont eu un match brutal et très convaincant au Royal Rumble. La querelle semble avoir pris fin au Royal Rumble et les matchs ne manquent pas pour The Universal Champion Bray Wyatt en direction de WrestleMania 36.

Next Man Up: Il semble que Kane sera le prochain adversaire de The Fiend. La rumeur veut que ces monstres s’affronteront au prochain salon d’Arabie saoudite le 27 février 2020. Bien que Kane soit un adversaire amusant pour le fou fou de SmackDown au Super ShowDown, ce n’est pas le match que nous verrons à WrestleMania 36.Hatfields contre McCoys: Le Fiend affrontera bientôt l’une des stars les plus légendaires de la WWE dans la vitrine des immortels. The Undertaker est la meilleure option pour l’adversaire de Wyatt WrestleMania 36. Les jeux d’esprit et les histoires fascinantes que ces concurrents feront ressortir feront de cette querelle légendaire que vous ne voudrez pas manquer.Hangin gauche: Et maintenant pour Daniel Bryan? Je ne vois aucune intrigue potentielle pour le chef du mouvement Oui qui se dirigera vers WrestleMania 36. Il y a de très bonnes chances qu’il soit laissé de côté la carte de cette année et ramené quand ils auront un plan solide pour sa future direction sur SmackDown.

Lacey Evans était le bon choix

La scène était prête à ajouter une certaine intrigue à la division féminine de SmackDown avec Lacey Evans comme championne féminine de SmackDown. Pour une raison quelconque, la WWE a choisi d’aller dans l’autre direction et de faire perdre proprement Evans à Bayley au Royal Rumble. La belle du sud chic obtient-elle une autre fissure au champion?

Feuilles: Bayley est ennuyeux, terne et, dans l’ensemble, un terrible champion. Rien n’a fonctionné pour la faire devenir championne du talon et il n’y a rien qu’elle apporte à la table pour faire d’elle une championne convaincante.Diamant: Evans est un travail en cours, mais a de fortes chances d’être un acteur majeur de la division féminine pendant de nombreuses années. Avec une réservation appropriée, elle peut être une grande championne du visage dans WrestleMania 36 et ajouter de la saveur à une division féminine SmackDown fade. Rumeurs dans l’air: Pourrions-nous voir Banks vs Bayley à WrestleMania 36? La rumeur veut que Banks souffre d’une blessure qui l’empêchera de regarder la télévision pendant une période non divulguée. Si Banks revient à temps de sa blessure pour développer une querelle avec Bayley, cela pourrait être une option viable pour la prochaine querelle de Bayley. Personnellement, je me fichais de voir Bank’s et Bayley dans n’importe quel match ou querelle. Ce navire est parti il ​​y a des années!Pas bon: La division des femmes de SmackDown est affreuse et ne semble pas brillante de si tôt. C’est presque aussi mauvais que la division féminine d’All Elite Wrestling. Et oui, je suis 100% sérieux car c’est si mauvais !!!

Le nouveau jour se termine bientôt

Une autre division en difficulté de la WWE est la division par équipe de SmackDown. Le talent de l’équipe d’étiquette sous le parapluie SmackDown est prêt, disposé et capable de voler la vedette n’importe quel jour.

SmackDown a des équipes talentueuses comme The New Day, Uso’s, Heavy Machinery, The Revival, The Miz et John Morrison mûres pour la cueillette. Alors pourquoi n’y a-t-il pas eu d’exposition à la division par équipe de SmackDown au Royal Rumble?

Allons y: Les seules personnes à blâmer pour le désordre de l’équipe de balises sont l’équipe créative de SmackDown. Il n’y a aucune excuse pour le manque de scénarios et de développement avec les divisions de l’équipe de tag à la WWE. Le talent de l’équipe SmackDown mérite bien plus que ce que la WWE leur donne.Faire: L’argent intelligent est sur The Miz et John Morrison poursuivant leur rivalité avec The New Day et remportant bientôt l’or par équipe. The New Day a été défait semaine après semaine par «The A List Superstar» et John Morrison. Le nouveau jour doit aller dans une nouvelle direction bientôt en tant que lutteurs en simple et la première étape consiste à retirer les ceintures de leur taille bientôt.Voulait: Kofi Kingston vs Big E. est un match qui a été discuté parmi les fans depuis longtemps. Un talon Big E. sera un énorme succès et il fera de lui une star de l’événement principal pour les années à venir. Faites en sorte que cela arrive bientôt WWE !!!!

Braun Strowman sera bientôt le champion intercontinental

Le puissant Strowman a battu le champion intercontinental de la WWE Shinsuke Nakamura à plusieurs reprises et mérite un coup pour remporter le championnat intercontinental. Le «monstre parmi les hommes» doit bientôt goûter l’or en simple et avoir un match significatif de WrestleMania 36 pour obtenir une autre chance au championnat universel cette année.

Aura-t-il l’opportunité cette semaine sur SmackDown de remporter son premier titre en simple?

À propos du visage: Nakamura doit retourner à NXT dans le Superstar Shakeup après WrestleMania 36. Le retour à NXT a très bien fonctionné pour Finn Balor et fera de même pour “The King Of Strong Style”. N’est-ce pas une honte: Le championnat intercontinental était autrefois une ceinture qui avait du prestige et signifiait quelque chose. C’est dommage de voir comment il a été relégué à un accessoire qui a peu de valeur. Une réservation solide, des scénarios et un dévouement peuvent faire du championnat intercontinental une nouvelle fois quelque chose. Strowman est une personne formidable pour le rendre à nouveau pertinent et il ne manque pas de grandes querelles pour lui en tant que champion.

Avec qui Roman Reigns se querellera-t-il ensuite?

Avec une victoire dominante sur son rival de longue date, le roi Corbin au Royal Rumble, que réserve Roman Reigns? Heureusement, la WWE n’a pas réservé Reigns pour gagner le match Royal Rumble et a fait le choix intelligent avec Drew McIntyre remportant le match Royal Rumble. Peu importe son emplacement sur la carte SmackDown, Reigns sera toujours un grand joueur de la WWE, que vous l’aimiez ou le détestiez.

Ecoute moi maintenant: La prochaine querelle pour Roman Reigns n’a rien à voir avec The Fiend. Les fans de SmackDown se retireront si Roman Reigns vs The Fiend est réservé pour WrestleMania 36. Écoutez mes conseils à la direction de la WWE et s’il vous plaît, n’allez pas dans cette voie de sitôt !!!Commuté: Reigns a besoin de nouveaux adversaires et doit être présenté comme l’étoile qu’il est. La façon de le faire est de prendre une chance et de le réserver comme talon de monstre. Les règnes domineront la liste de SmackDown s’ils ont la possibilité de se transformer en talon. Prendre une chance de changer de règne vaut tout risque que la direction de la WWE voit dans ce changement de personnage. Ne pas faire ce changement signifiera le recyclage d’anciennes querelles pour “Big Dog” et cela ne fait rien pour sa durabilité à long terme en tant que premier tirage de la WWE.Simple le meilleur: Quelle est la prochaine étape pour le roi Corbin? Corbin est détesté par les fans et sa défaite face à Reigns au Royal Rumble n’a en aucun cas blessé son stock. Le Baron Corbin est une star et le meilleur personnage au talon de la lutte professionnelle. Le maître de la «Fin des Jours» est destiné à un grand 2020 et remportera cette année un championnat en simple garanti.

Après le Royal Rumble de cette année, il y a beaucoup plus de questions que de réponses pour la direction de la liste Smackdown WrestleMania 36 à Tampa, en Floride, le 5 avril. Cela constituera de très belles histoires pour la marque bleue dans les semaines à venir. Ne manquez pas toute l’action qui débute la saison de WrestleMania pour les superstars de SmackDown ce vendredi à 20h HNE / 19h CST sur Fox.