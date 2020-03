La saison 2 de “Dark Side Of The Ring” en avant-première sur VICELAND ce mois-ci

Fin mars, la deuxième saison de la série documentaire VICELAND Presents… Dark Side of the Ring se concentrera sur des histoires infâmes en coulisses à travers l’histoire de la lutte professionnelle.

Alors que la première saison comportait six épisodes, la saison deux de ce mois comportera dix épisodes couvrant neuf sujets, ce qui signifie que l’un des sujets inclus dans cette saison sera une spéciale de deux heures au lieu de la durée habituelle d’une heure pour les émissions.

Parmi les sujets prévus pour être inclus dans la saison deux de “Côté obscur de l’anneau” sont les suivants: L’histoire de Chris Benoit (qui devrait être au centre de deux heures), Brawl For All, La vie et l’époque de Dino Bravo, New Jack , Herb Abrams, fondateur de l’UWF et La vie et l’époque d’Owen Hart.