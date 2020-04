La scénariste de la WWE derrière Otis et Mandy Rose est sortie

WWE.com

Alors que la liste des sorties de la WWE continue de s’allonger, elle

semble qu’Andrea Listenberger a été relevée de ses fonctions à la WWE

équipe créative.

Listenberger est largement considéré comme le moteur

derrière l’histoire d’amour de Mandy Rose et Otis que nous avons vu culminer à WrestleMania

36 plus tôt ce mois-ci, et Andrea elle-même est allée sur Twitter pour répondre à cette

le plus chaotique des jours dans le monde du divertissement sportif.

En plus de Andrea Listenberger étant l’avenir

par la WWE, les autres noms abandonnés par la société sont actuellement à Drake

Maverick, Heath Slater, Lio Rush, Karl Anderson, Luke Gallows, EC3, Curt

Hawkins, Eric Young, Sarah Logan, Erick Rowan, Aiden English, Kurt Angle, Pat

Buck, Sarah Stock, Billy Kidman, Shane Helms, Lance Storm, Mike Rotunda, Fit

Finlay, Shawn Daivari, Scott Armstrong, Epico Colon, Primo Colon, Mike

Kanellis, Maria Kanellis et l’arbitre de longue date Mike Chioda.

Malheureusement, il semble que d’autres coupures

La WWE cherche à équilibrer les livres dans le cadre des finances de l’entreprise en prenant

grand coup dû à la pandémie en cours qui dévaste le globe.