La séance photo chaude de Carmella prend d’assaut les médias sociaux

La superstar de WWE Smackdown, Carmella, n’est pas étrangère en ce qui concerne l’éclairage des réseaux sociaux. Tout en étant loin de WWE TV, elle est prête à réinventer davantage son apparence et a choisi de laisser tomber certains de ces aperçus. Les instantanés chauds partagés sur les médias sociaux ont été appréciés par les fans de catch et c’est maintenant une tendance.

La princesse de Staten Island a récemment publié des photos de sa toute nouvelle séance photo sur sa poignée Instagram officielle. La réalisatrice et productrice Andrea Allison a posté plus de photos de la série de photos qui comprenait également une vidéo du tournage.

Carmella est apparue dans un avatar inédit qui plaira certainement à ses fans alors qu’elle n’est plus vue sur aucun des scénarios de Smackdown, pour l’instant.

Certains d’entre eux étaient curieux de savoir pourquoi Carmella a été retirée de Smackdown TV. Elle n’était pas non plus incluse dans le défi des six packs à WrestleMania pour le titre féminin de SmackDown où des noms comme Lacey Evans, Naomi, Dana Brooke, Tamina Snuka et Sasha Banks concourent aux côtés du champion Bayley. Il y a une bonne raison pour laquelle leur Mella préférée n’est pas vue.

Ringside News a publié un rapport disant que Carmella et son partenaire Corey Graves ont “refusé de prendre le risque et de se rendre à Orlando.” La pandémie de coronavirus les a forcés à passer en mode d’auto-quarantaine et ils pourraient ne pas sortir avant de dépenser 14 jours.

Ces deux personnalités de la WWE auraient refusé de se rendre au Performance Center. Paige est l’une d’entre elles qui a également nié avoir assisté à Smackdown et, par conséquent, elle a été diffusée en direct depuis son domicile à Los Angeles, en Californie.

En se basant sur le compte de médias sociaux de Carmella, elle profite de son temps avec Corey Graves à la maison. Ci-dessous est une douce révélation d’elle sur la réponse reçue de Corey tout en disant que je t’aime,

«Ce matin, j’ai dit à @wwegraves que je l’aimais et il a répondu en lui demandant s’il pouvait nommer le bouton sur mon front. C’est une bonne chose que j’aie ces franges de fortune parce que mes cheveux sont très abîmés et que je peux utiliser pour couvrir mes imperfections. J’ai aussi l’air d’avoir un mulet. Rock On.”

Carmella a réussi à obtenir un tir de championnat contre Bayley en février. Elle a défié le titre dans un épisode de Smackdown après avoir battu Naomi pour la place du concurrent. Cependant, elle a échoué et n’a pas réussi à se rendre à Super Showdown. Après cela, nous ne l’avons pas vue le vendredi soir.