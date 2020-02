La séquence WrestleMania de Undertaker est presque morte beaucoup plus tôt aux mains de cette légende de la WWE

WWE

La fameuse WrestleMania Streak de l’Undertaker était littéralement une légende, c’est pourquoi cela a été un choc dévastateur pour beaucoup quand elle a finalement pris fin entre les mains de Brock Lesnar lors de la tristement célèbre WrestleMania XXX de 2014.

Cependant, selon une légende de la WWE, The Streak aurait pu se terminer beaucoup plus tôt – et, par extension, avant même que ce soit une chose – s’il n’avait pas sauté à la WCW dans les années 90.

S’adressant à Corey Graves sur le podcast After The Bell, Kevin Nash a révélé que s’il avait décidé de rester à la WWE en 1996, il n’aurait jamais laissé tomber le championnat de la WWE à Bret Hart à Survivor Series ’95 s’il n’avait pas été garanti une victoire sur ‘The Deadman’ à WrestleMania.

“Eh bien, si j’étais resté, je n’aurais pas laissé tomber la ceinture à Bret pour donner à Shawn à moins d’avoir la garantie d’une victoire à Mania contre Taker.”

Les fans, bien sûr, sauront que Nash – sous son personnage Diesel – a affronté The Undertaker à WrestleMania XII et, bien qu’il lui ait donné son meilleur “ match Mania à ce moment-là, il est toujours tombé sur ” The Phenom ”.

Le match a étendu à 5-0 la séquence invaincue de Taker – qui n’était pas encore devenue une chose -, mais selon Nash, cela n’aurait peut-être jamais été une chose.

“Je ne l’aurais pas fait. J’aurais eu trop de défaites d’affilée. J’aurais eu besoin d’une grosse victoire juste là, alors il y a ‘The Streak’. Je dis juste. Mark n’était pas une marque. Pour moi de faire des affaires, cela aurait pu être une possibilité. Je ne dis pas que cela se serait produit. Je ne dis pas que Vince l’aurait réservé que j’aurais fini … J’ai définitivement n’aurait pas toussé sans quelque chose. “

Alors que Diesel s’est avéré être un adversaire redoutable, il est difficile d’imaginer à quoi aurait ressemblé le paysage de WrestleMania sans The Streak (ou les grands matchs qu’il a produits), alors soyons reconnaissants que les choses ne se soient pas déroulées de cette façon.

–

Pensez-vous que Nash aurait mis fin à «Taker’s Streak en 1996»? Dites-nous ci-dessous.