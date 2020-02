La série “The Circle Squared” de la NWA débutera la semaine prochaine

La NWA a envoyé le communiqué de presse suivant, révélant qu’elle commencera sa série Circle Squared la semaine prochaine sur NWA Powerrr. L’émission prendra une semaine de pause la semaine prochaine et le Squared Circle sera diffusé à sa place mardi prochain à 18h05 HNE:

«Cette série permettra aux nouveaux talents de mettre leur argent là où ils se trouvent pour avoir une chance de gagner un contrat NWA Talent. Ce concours permet aux talents sélectionnés de monter sur le cercle du podium pour exposer leurs talents au micro avant de monter sur le carré du ring pour montrer leurs capacités physiques dans un match de catch. La clé pour faire la liste de la NWA et finalement NWA Powerrr sera dans ces capacités de se connecter avec le public en direct à Atlanta et le public qui regarde partout dans le monde. Le vainqueur ultime de The Circle Squared remportera un contrat avec la National Wrestling Alliance. »