La sœur de Nancy Benoit remercie Paul Heyman – Détails à l’intérieur

Sandra Toffoloni a remercié Paul Heyman plus tôt dans la journée sur Twitter. Sandra est la sœur de feu Nancy Benoit.

Je tiens à remercier @HeymanHustle publiquement pour une raison privée. Me réveiller avec ton texte doux et gentil m’a fait pleurer de larmes de joie. Merci de faire attention à moi TOUJOURS surtout quand #Nancy Benoit ne pouvait plus. Je t’aime papa ❤️😘

– Sandra Toffoloni (@butisitfunny) 25 mars 2020

Sandra a parlé franchement de la tragédie du meurtre et du suicide de la famille Benoit pour «Côté obscur du ring». Le documentaire est l’une des représentations les plus tristes des événements tragiques survenus en juin 2007.