La star de la lutte fera ses débuts la semaine prochaine sur Impact

Après quelques semaines de promos et d’anticipation, le seul et unique Chris Bey fera ses débuts pour l’Impact Wrestling la semaine prochaine. Chris Bey avait déjà lutté pour des promotions telles que All Pro Wrestling et Gold Rush Pro Wrestling, respectivement. Cet athlète talentueux pourrait être un frappeur énorme pour l’Impact Wrestling dans un avenir proche.

. @ DashingChrisBey arrive enfin LA SEMAINE PROCHAINE! #IMPACTonAXSTV pic.twitter.com/bVTbsfqaCf

– IMPACT (@IMPACTWRESTLING) 11 mars 2020

Pour ceux qui ne savent pas qui est Chris Bey, voici un match entre lui et Shane Strickland (alias Isiah “Swerve” Scott de NXT) lors d’une émission indépendante. Bey a notamment fait un bref passage à la WWE sur 205 Live et a disputé un match pour l’Impact Wrestling à la fin de l’année dernière avant d’être officiellement signé par la société.