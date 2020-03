La star de la NFL, Rob Gronkowski, organisera un Wrestlemania de deux jours 36

Pour la toute première fois, la WWE accueillera WrestleMania comme une extravagance de deux nuits. Bien que la série de spectacles ait été retirée du lieu d’origine, elle est actuellement prévue au WWE Performance Center à Orlando, en Floride, sans aucun public.

Pour ajouter plus d’hypes à la célébration, WrestleMania 36 sera hébergé par le vétéran de la NFL Rob Gronkowski. Il apparaîtra en direct sur l’épisode de SmackDown de cette semaine pour nous faire savoir plus de détails sur la planification de l’édition 2020 de la vitrine des immortels. En attendant, voici la déclaration officielle fournie par le site officiel de la WWE,

«WrestleMania 36 est maintenant prêt pour une présentation historique de deux nuits sur le réseau WWE avec l’ancien patriote de la Nouvelle-Angleterre Rob Gronkowski accueillant The Show of Shows à 19 h. ET / 16 heures PT le samedi 4 avril et le dimanche 5 avril.

L’édition 2020 de The Showcase of the Immortals fera de l’histoire la première à s’étendre sur plusieurs jours. »

Rob Gronkowski a également été vu promouvoir son apparition sur cette grande annonce faite par la WWE car il est maintenant devenu l’hôte officiel de WrestleMania 36. Auparavant, il était supposé s’insérer dans un angle menant au plus grand événement de l’année, mais plutôt la WWE le repoussa et lui donna un rôle qui devait l’occuper pendant les deux nuits.

C’est officiel! J’héberge @WrestleMania cette année… et ça va être trop gros pour une seule nuit. Pour la 1ère fois, #WrestleMania sera un événement de 🚨2 NUITS: samedi 4 avril ET dimanche 5 avril sur @WWENetwork! Dites-en plus ce vendredi soir sur #SmackDown à 8 HE sur @FOXTV.

– Rob Gronkowski (@RobGronkowski) 18 mars 2020

En outre, la déclaration publiée par WWE.com a laissé entendre que WrestleMania aura non seulement lieu dans le centre de formation de la WWE, mais comprendra plusieurs sites sur deux nuits.

Il n’a pas été révélé quel site secondaire la WWE envisage d’organiser l’extravagance. Mais les rumeurs étaient vives sur le fait que Madison Square Garden allait probablement faire partie de l’émission. Plus de clarifications sont attendues lorsque SmackDown sera diffusé ce vendredi soir.

Comme si maintenant, le vainqueur du Royal Rumble Match Drew McIntyre défie le champion de la WWE Brock Lesnar à WrestleMania 36 tandis que le champion universel Goldberg défend son titre contre Roman Reigns. La championne de la WWE Raw femmes Becky Lynch a eu sa plus grande menace sous la forme de Shayna Baszler sur le titre.

De plus, John Cena, 16 fois champion du monde, revient pour lutter contre «The Fiend» Bray Wyatt. De plus, AJ Styles a hâte de mettre le «dernier clou dans le cercueil» de la carrière de The Undertaker dans un match de rêve.