La star de la WWE, Renee Young, s’est-elle remise d’une situation de coronavirus?

Renee Young a été la première employée de la WWE à révéler aux fans son test de dépistage du coronavirus. Plusieurs talents de la WWE ont aurait produit symptômes similaires alors que la société n’a jamais ouvertement divulgué ces noms.

Certains se sont portés volontaires pour partager la nouvelle. Mais ce type de décision n’a pas été apprécié par la WWE, car elle n’est pas favorable à ce que les gens sachent combien d’employés ont rattrapé COVID-19.

Coronavirus: WWE prêt à revenir à la normale en toute sécurité

Les dirigeants de la WWE n’ont même pas pris la peine d’appeler Renee Young pour s’assurer que tout allait bien, comme l’ont indiqué les rapports précédents. Elle a annoncé plus tard qu’un nouveau livre de cuisine rempli de ses recettes est en cours, ce qui la rend passionnante pendant l’état de quarantaine. Cela a également laissé entendre qu’elle allait probablement bien et qu’elle se remettait complètement de la situation du coronavirus.

le Bulletin des observateurs de lutte a fourni les derniers rapports indiquant que la semaine dernière, Renee Young se sentait beaucoup mieux. Sa poitrine était un peu lourde, mais les autres symptômes qu’elle montrait avaient tous disparu. Probablement, elle récupérerait dans quelques jours si tout se passe bien,

«Renee Young, sa femme, va beaucoup mieux. En milieu de semaine, elle se sentait toujours drôle et sa poitrine était lourde mais dans l’ensemble, elle se sentait beaucoup mieux.

Jon Moxley fka Dean Ambrose, époux de Renee Young a été testé négatif pour COVID-19 à deux reprises, mais il a tout de même décidé de ne courir aucun risque et a donc décidé de manquer AEW Fyter Fest. Il affrontera maintenant Brian Cage à Fight For The Fallen le 15 juillet lors du championnat du monde des poids lourds AEW.

Alors que AEW a essayé de garder leurs talents en sécurité autant que possible, la WWE a acquis une réputation négative pour aucun test COVID-19 avant d’entrer dans le Performance Center.

Mais ils ont changé la politique après que plusieurs talents aient été testés positifs à la fois. L’entreprise prend la situation très au sérieux car elle impose même des amendes aux talents pour ne pas avoir porté de masque dans la foule. Pendant ce temps, Renee Young et Corey Graves se sont retrouvés sur le dernier épisode du podcast After The Bell.

Renee a révélé comment elle avait récemment supprimé l’application Twitter de son téléphone avant de publier les informations sur les coronavirus en public,

« Je viens de retirer Twitter de mon téléphone », a révélé Young. «J’ai donc gardé Instagram parce que regarder des photos est bien et cool, mais regarder des trucs sur Twitter faisait littéralement fondre mon cerveau. Je l’ai donc retiré de mon téléphone pour le moment, et c’est une belle vie. Je n’en ai pas besoin. «