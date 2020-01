La Super Showdown de la WWE en Arabie Saoudite confirmée pour février

WWE

La WWE a confirmé son prochain voyage en Arabie saoudite.

Au cours de l’excellent Royal Rumble d’hier soir, une vidéo a été diffusée annonçant que la prochaine chronologie de Super ShowDown décriée par la société est prévue pour le jeudi 27 février, depuis le stade international King Fahd de Riyad.

Le partenariat de la WWE avec l’Autorité générale des sports saoudienne, qui a commencé avec le plus grand grondement royal d’avril 2018, a été mis dans un doute considérable à la suite d’un prétendu désaccord entre les deux parties lors du plus récent événement dans le pays. Le joyau de la couronne d’octobre 2019 a été assailli par des problèmes de voyage, des rapports suggérant que la WWE a coupé le flux local de l’émission sur les frais impayés.

S’il y avait de tels problèmes, ils étaient rapidement aplanis; en novembre, la WWE et la GSA ont annoncé que leur partenariat avait été prolongé jusqu’en 2027 pour inclure un deuxième événement annuel de grande envergure garanti.

À l’heure actuelle, aucun match n’est confirmé pour le deuxième Super ShowDown saoudien, bien que Sting ait été fortement rumeur pour le spectacle. L’édition de l’année dernière avait pour titre The Undertaker et Goldberg. Le couple, en raison d’un âge combiné de plus de 100 ans, s’est presque tué l’un l’autre.