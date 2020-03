La superstar de la WWE Ali couvrira les coûts du premier spectacle de lutte indépendant

MISE À JOUR: La WWE a émis une citation de cesser et de s’abstenir à la lutte indépendante. La société organisait une émission hebdomadaire de dons aux lutteurs qui avaient perdu des réservations pendant le week-end de WrestleMania, qui avaient été annulées. Le spectacle a été étiqueté et promu «In Your Warehouse». En raison des similitudes de noms et du style de logo, la WWE a estimé qu’il était trop proche de leur acronyme «In Your House» à la carte.

ORIGINAL: La superstar de la WWE, Ali, s’est rendue sur Twitter lundi soir, révélant qu’il aiderait la promotion de la lutte indépendante avec leur émission hebdomadaire nouvellement annoncée en raison du coronavirus. Pour ceux qui ne le savent pas, Ali est un ancien champion de lutte indépendant.

Freelance Wrestling permet à ses fans de faire un don lors de leurs diffusions en direct. Ali veut aider le talent de la série qui a perdu des réservations en raison des annulations de la série indy et il prévoit de couvrir les frais de tous les talents du premier épisode de la série hebdomadaire, qui sera présenté le 21 mars à 19 heures. sur IndependentWrestling.TV:

Les moments effrayants n’existent que lorsque vous vous sentez seul.

Je vais faire un don pour couvrir tous les artistes qui paient pour le 1er événement. J’encourage tous ceux qui sont en mesure de le faire, veuillez faire un don et permettre à ces artistes incroyables de se produire pour vous. @FreelanceWres est à la maison. https://t.co/GC6RuNtFkJ

– Mustafa Ali / Adeel Alam (@AliWWE) 17 mars 2020