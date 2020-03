La superstar de la WWE annoncée pour Smackdown No Shows – Détails à l’intérieur

En raison de circonstances indépendantes de sa volonté, la superstar de la WWE Paige n’apparaîtra pas dans l’émission de ce soir en raison de problèmes de voyage liés au Coronavirus. Paige a publié un tweet plus tôt ce soir, alors qu’elle s’excusait auprès de la WWE Universe pour son absence.

Désolé les gars du voyage, il m’a été très difficile d’y arriver pour #SmackDownLIVE avec tout ce qui se passe. Complètement hors de mon contrôle. 😔 très désolé .. Mais au moins @itsBayleyWWE vous divertit pic.twitter.com/ymY8BN9IIK

– PAIGE (@RealPaigeWWE) 14 mars 2020

On dirait qu’ils vont continuer avec l’angle entre Paige et Bayley à ce stade. Des circonstances très malheureuses, mais j’espère que nous verrons Paige et Bayley face à face plus tôt que tard.