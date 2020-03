La superstar de la WWE NXT, Robert Stone, veut gérer Conor McGregor, et plus encore

Salina de la Renta s’est rendue sur Twitter jeudi, commentant un dangereux voyage sur la route qu’elle a traversé le Mexique:

Conduite sur une autoroute au Mexique, dans laquelle des voitures brûlaient et des familles se faisaient tirer dessus et la rendaient vivante. @laparktapia conduisait. Nous n’avons presque pas pu arriver à l’émission à temps, mais nous l’avons fait, et après avoir survécu, nous sommes sortis et l’avons tué. C’était sauvage. https://t.co/tnRkFpLVRH

– Salina de la Renta (@salinadelarenta) 6 mars 2020

La superstar de la WWE NXT, Robert Stone, veut faire entrer le combattant de l’UFC Conor McGregor dans sa marque. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Sur McGregor rejoignant peut-être la WWE: «Conor McGregor devait faire partie du divertissement sportif. Je pense que tout le monde le sait déjà. C’est juste un jeu d’attente. Son entrée, sa façon de parler, sa façon de marcher, sa façon de se battre. Ce mec serait parfait pour le Robert [Stone] marque. il a beaucoup d’argent à gagner dans tout ça … J’ai parlé à tant de gens, j’ai entendu tellement de choses au fil des ans. De grands noms comme celui-ci veulent se lancer dans le divertissement sportif, ils ne savent tout simplement pas comment. “

En voulant ajouter d’autres grands noms à sa marque: “Si vous y pensez vraiment, il y a John Cena, il y a [Dave] Bautista, voici The Rock. Ces gars sont tellement gros en ce moment dans les films, les publicités et les talk-shows. Je pense que plus d’animateurs sportifs peuvent faire ces choses qu’ils ne savent tout simplement pas qu’ils pourraient être et je vais les aider à saisir ces opportunités. »