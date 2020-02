La superstar de la WWE Samir Singh se marie – Photos

Samir Singh a consulté son compte sur les réseaux sociaux vendredi, révélant qu’il s’était récemment marié avec l’actrice indienne Gurpreet Grewal. Les deux se sont mariés à Vancouver, en Colombie-Britannique. Il a dit,

«Merci de faire de moi une meilleure personne, tout en m’aidant à grandir mentalement et spirituellement. Vous étiez à mes côtés quel que soit l’obstacle et maintenant la vie se sent tellement mieux avec vous. »

Elle a répondu par ce qui suit,

“Je t’aime … voici pour tout ce que nous étions … tout ce que nous sommes … et tout ce que nous devons encore être!”

Je t’aime… voici tout ce que nous étions… tout ce que nous sommes… et tout ce que nous devons encore être! 💍 pic.twitter.com/XqKqRuP5qN

– Gurpreet Grewal (@theGGrewal) 7 février 2020