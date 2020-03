La toute nouvelle faction The Dark Triangle fait ses débuts sur AEW Dynamite

AEW

Lors de l’édition d’hier soir d’AEW Dynamite, PAC, Pentagone et Fenix ​​ont tous uni leurs forces pour créer une nouvelle écurie connue sous le nom de The Death Triangle.

PAC a récemment été impliqué dans une querelle en cours avec The Best Friends (et Orange Cassidy) et sa bataille avec Cassidy à Revolution a suscité de nombreux éloges pour son utilisation innovante de deux personnages profondément contrastés.

Cette querelle a continué hier soir alors que PAC affrontait Chuck Taylor dans un match en simple – que PAC a gagné.

Pas satisfait de cette victoire, PAC a recruté dans ses nouveaux potes Les Lucha Bros pour sauter le trio après le match. Un double spot superkick particulièrement brutal des Luchadores masqués sur “ Freshly Squeezed ” est le moment exceptionnel de la brutalité.

Suite à la répression vicieuse, PAC a expliqué comment AEW était responsable de la création du groupe. Le nom est un hommage à l’ancien entraîneur du Pentagone – qui faisait partie d’un groupe du même nom.

Avec la formation de ce nouveau super groupe maintenant une réalité, The Death Triangle va-t-il maintenant viser à dominer tout AEW? Verrons-nous un TDT Vs The Elite ou TDT Vs The Inner Circle bout orner nos écrans dans un avenir proche?

Oui s’il vous plaît. Nous aimerions tous beaucoup cela.