La valeur des droits PPV de la WWE est estimée à 100 millions de dollars et plus

Un nouveau rapport de l’industrie estime la valeur des droits de diffusion des PPV de la WWE à plus de 100 millions de dollars. Brandon Thurston de WrestleNomics a publié un nouveau rapport estimant la valeur de vente des 12 PPV de la liste principale annuelle de la WWE entre 105 et 161 millions de dollars. Le rapport intervient après les résultats financiers du quatrième trimestre plus tôt ce mois-ci, dans lesquels Vince McMahon a évoqué la possibilité de concéder les droits sur un service tiers.

Thurston estime que dans un scénario potentiel où le réseau WWE se poursuivrait pendant que des PPV en direct seraient diffusés sur un autre service, il en résulterait probablement un OIBDA supplémentaire (bénéfice d’exploitation avant amortissement) de 13 à 87 millions de dollars pour la société. La grande variance est due à l’incertitude sur les dépenses associées aux événements PPV. Cette estimation suppose que les abonnés au réseau WWE diminuent de 80% en raison de la perte de streaming PPV en direct sur la base d’un sondage qu’il a réalisé, où environ un tiers des abonnés parmi les 492 personnes interrogées ont déclaré qu’ils resteraient abonnés dans une telle situation. Thurston note que «connaissant les 492 répondants à ce sondage représentent probablement une population de fans plus dévouée, et pour être agressif, j’ai estimé arbitrairement une rétention de 20% sur les abonnés payants actuels de la WWE», ce qui représenterait environ 300 000 abonnés.

Le rapport note également que la stratégie la plus rentable pour la WWE serait d’inclure l’accès à des PPV en direct dans le cadre d’un abonnement récurrent autour du prix actuel de 9,99 $ du réseau WWE, tout en vendant WrestleMania séparément pour une charge de 69 $ à 89 $. Thurston ajoute que le déplacement des PPV de la liste principale vers un service de streaming majeur entraînerait également une baisse brute, et probablement une baisse nette, de la popularité de la WWE, ce qui affecterait les revenus «en aval» en raison du désengagement – c’est-à-dire en termes d’abonnements au réseau WWE, de marchandises , Téléspectateurs et similaires. Il note que le risque “pourrait être minimisé s’il existe une solution qui amène soigneusement les abonnés du réseau WWE dans l’interface du partenaire de streaming, possible avec un accès d’essai gratuit”.

Vous pouvez voir le rapport complet, avec la méthodologie de Thurston sur la façon dont il a élaboré ses chiffres, sur le lien ci-dessus. Il est important de noter, bien entendu, qu’il s’agit d’estimations fondées sur l’étude des informations et des tendances financières disponibles, et non pas d’une indication que la WWE ira dans les directions suggérées dans la mesure du possible dans le rapport.