La vérité sur les débuts d’AEW de Raven

La légende de l’ECW Raven a fait sensation parmi les fans d’AEW avec une apparition inattendue sur Dynamite de la semaine dernière, avec des caméras capturant l’ancien leader de Flock assis dans la foule pendant les spots focalisés de The Dark Order dans le titre de combat par équipe pour le titre de champion par équipe.

Compte tenu de son positionnement proche d’Evil Uno, Grayson et co., Cela a conduit à des spéculations immédiates selon lesquelles il était le “ Exalted One ” de l’Ordre, le discours se renforçant quand AEW a tweeté sur l’apparence de Raven par la suite. Le fait que l’ambiance culte désaffectée de l’écurie au talon s’intègre parfaitement au vieux gadget de Raven a encore renforcé le signal.

Malheureusement pour les fans du champion Hardcore de la WWE, il semble que l’apparence était un hareng rouge.

C’est selon un nouveau rapport de PWInsider déclarant qu’il n’y a aucun plan pour que Raven soit dévoilé en tant que leader de The Dark Order. Le tout a été fait pour chasser les fans du vrai parfum, et il ne semble pas que Raven sera de retour dans AEW.

Toutes sortes de noms sauvages et merveilleux ont été liés au rôle de leadership de l’Ordre, y compris Matt Hardy (dont le contrat avec la WWE expire le 1er mars), Brodie Lee, Diamond Dallas Page et Christopher Daniels – la dernière cible du groupe.