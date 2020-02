La victoire de Tito Ortiz sur Alberto El Patron est retournée sans décision

WWE / JANE KALINOWSKY / AP

Lorsque Tito Ortiz a vaincu l’ancienne superstar de la WWE Alberto Del Rio via la soumission lors du premier tour de leur combat en décembre de l’année dernière, il a enregistré sa 21e victoire en carrière. Cependant, le Texas Department of Licensing and Regulation a annoncé hier que la décision officielle avait été annulée et refusée dans l’attente d’une enquête plus approfondie.

Un porte-parole du TDLR a déclaré que “les résultats de la lutte ont été modifiés en attendant une enquête plus approfondie”, mais n’a pas précisé les raisons de la décision pour le moment.

Rien n’indique exactement pourquoi le résultat a été annulé, mais le fait que la commission ait décidé d’annuler la décision avant de conclure l’enquête, donne foi à la théorie selon laquelle quelque chose d’important a été révélé.

Le combat Ortiz contre El Patron était la première offre à la carte de la promotion MMA Combate Americas, l’ancien champion UFC Light Heavyweight dominant complètement son adversaire et obtenant un étranglement arrière nu à 3:10 du premier tour.

Le combat a marqué la première apparition en MMA pour El Patron en près de 10 ans, avec son record de MMA maintenant à 9-5-1.

Immédiatement après la nouvelle, la personnalité du MMA, Chael Sonnen, a consulté Twitter pour partager ses théories sur les raisons du renversement du résultat.