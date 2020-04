La VRAIE raison choquante pour laquelle Goldberg a gagné à WrestleMania XX

WWE

Brock Lesnar contre Goldberg à ‘Mania XX restera à jamais dans l’histoire comme l’un des matchs de WrestleMania les plus bizarres de tous les temps. Les fans à l’intérieur de Madison Square Garden, sachant que les deux hommes partaient rapidement après le combat, ont douché la paire de chants de traîne et n’ont réagi que positivement à l’arbitre spécial Steve Austin.

Par la suite, Vince McMahon s’est lavé les mains des deux.

Dans une interview avec Inside The Ropes, Goldberg a révélé pourquoi il (et non Lesnar) avait été choisi pour gagner le combat infâme. Apparemment, c’était parce que McMahon “voulait tuer Brock plus” que Bill – le patron pensait à perdre quelqu’un dans lequel il avait personnellement investi pendant des années, et il considérait cela comme bien pire que de perdre le Goldberg créé par la WCW.

Sans cette victoire controversée à New York il y a 16 ans, Goldberg ne sait pas si la WWE l’aurait jamais ramené en 2016. Pour Bill, perdre à ‘Mania XX aurait été une condamnation à mort permanente pour sa carrière avec le compagnie.

Le résultat se résumait à une chose: Goldberg ou Brock Lesnar? Qui Vince détestait-il le moins? Il s’avère qu’à l’époque, c’était un gros Bill.