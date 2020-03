La vraie raison de la lutte n’a jamais été aussi difficile à regarder

Twitter / WWE

Jeudi est une journée plutôt commune parmi la base de fans de lutte, même si l’intégralité de Wednesday Night s’articule autour d’une guerre des cotes entre deux organisations extrêmement différentes.

La bataille hebdomadaire entre NXT et AEW a fait ressortir un avantage concurrentiel chez les fans des émissions dont les deux sociétés seront reconnaissantes – elles sont toujours la classe dirigeante, nous sommes toujours les paysans qui se battent pour les restes, après tout – mais la loyauté et le débat est né de la conviction que quelque chose d’hier soir était vraiment, vraiment bon. NXT sur USA Network a jusqu’à présent été une continuation cathartique de la tentative de la marque d’être un hybride de toutes les choses que la WWE était autrefois si bonne à améliorer par les lutteurs préférés de Triple H de la scène indépendante et l’étrange stand du Performance Center. Pendant ce temps, All Elite Wrestling a exploité une base de talents de New Japan Pro Wrestling et Ring Of Honor et pillé tout autant de cette même scène indie. Dans le cas de Cody & Co, ils ont plutôt invité des lutteurs à un processus de collaboration ostensiblement favorable à l’échange d’idées entre des parties qui ont une compréhension mutuelle de ce que veut leur public.

Environ 1,6 m (au moins) à la télévision aux côtés d’autres personnes regardant par d’autres moyens ont prouvé qu’il existe un public pour les deux. Ce sont des spectacles différents avec des pièces mobiles extrêmement différentes et divergentes, mais ils sont soutenus par des milliardaires et ici, à long terme, pour fournir à la plupart des fans de catch au moins un produit hebdomadaire dont ils peuvent profiter pleinement et sérieusement. Et c’est ce que jeudi est; le jour pour réfléchir à quel point Chris Jericho était drôle, ou qui Keith Lee a sauté dans l’espace, ou pourquoi, avec une mesquinerie merveilleusement pathétique, mon spectacle était meilleur que votre spectacle et vice versa.

Ou c’était le cas, avant qu’il ne s’agisse a) de réfléchir à ce qui aurait dû se passer la nuit dernière et b) de demander aux gens de ne pas gâcher WrestleMania.

SUITE …