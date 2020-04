La vraie raison derrière les sorties massives de la WWE hier soir

WWE.com

Des dizaines de lutteurs, de producteurs et d’autres membres du personnel de la WWE ont été libérés ou mis en congé hier soir, marquant le mercredi noir l’un des jours les plus sombres de l’histoire de l’entreprise et suscitant une discussion immédiate sur la raison pour laquelle, exactement, la promotion avait laissé ces gens partir.

Le fait que les coupures aient eu lieu si peu de temps après que la WWE ait été considérée comme un «média essentiel» en Floride a fait froncer les sourcils. Plus important encore, la société elle-même avait confirmé un fonds de réserve de 500 millions de dollars (composé de liquidités et de dettes) pour «gérer les défis à venir».

En plus de tout cela, Brandon Thurston, le plus grand expert financier indépendant de la WWE, a prévu une année de bénéfices record pour la WWE malgré la perte de revenus due à la situation mondiale actuelle.

Il est clair, alors, que ces publications ont été faites pour maintenir une marge bénéficiaire et non pour assurer la rentabilité: –

Dave Meltzer est parvenu à la même conclusion: –

Les estimations sur combien d’argent la WWE a économisé en effectuant ces réductions varient de 703 000 $ à 4 millions de dollars par mois.

L’analyse précise de cette situation nécessite une réflexion claire et critique, que Thurston a appliquée à travers un examen objectif des chiffres. Ses résultats signifient que la WWE ne peut pas être décrochée ici. Un moment difficile et sans précédent à traverser, absolument, mais les sorties étaient un choix, pas une nécessité.