La vraie raison pour laquelle Jeff Hardy obtient une poussée majeure de la WWE

WWE

Jeff Hardy n’était pas dans le bâtiment pour l’épisode de WWE SmackDown de la semaine dernière du Performance Center, mais il est toujours apparu comme l’une des stars de l’émission, alors que la promotion diffusait un “regard spécial” sur la star de retour avec la permission de WWE 24, mettant lui comme une star majeure et présentant son histoire de retour comme quelque chose qui mérite d’être investi alors qu’ils se préparent à le pousser à la télévision.

La raison pour laquelle la WWE donne à Jeff cette attention renouvelée est simple: la compétition, bébé.

Un nouveau rapport de Paul Davis de Wrestling Inc. déclare que même si Vince McMahon est haut sur Jeff après avoir été impressionné par sa détermination à surmonter les difficultés de sa vie personnelle, le président de la WWE est également motivé pour montrer à Hardy qu’il “sera traité”. bien et que la WWE est la meilleure option pour lui. ” En plus de cela, une offre de contrat à gros budget attend probablement le vétéran.

Le fait que le frère de Jeff, Matt, soit récemment passé à All Elite Wrestling peut avoir stimulé cela. L’aîné Hardy a parlé de la possibilité dans un récent épisode de Talk Is Jericho, trottinant “ne jamais dire jamais” sans s’engager trop fortement sur le fait de pouvoir ou non retravailler avec son frère.

Jeff a lutté pour la dernière fois dans l’épisode de SmackDown du 13 mars, surmontant le baron Corbin en un peu plus de deux minutes.