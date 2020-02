La vraie raison pour laquelle John Cena a cessé de violer à la WWE

John Cena a révélé la vraie raison pour laquelle il a décidé d’arrêter de rapper sur WWE TV.

Lors du dernier épisode de la série exclusive au réseau sur l’ère de l’agression sans pitié de la promotion, Cena a déclaré qu’il avait commencé à remarquer que la base de fans de la WWE changeait sous ses yeux. Il n’avait pas “besoin d’une feuille d’analyse” pour voir que plus d’enfants et de jeunes familles assistaient à des événements en direct.

Sans hésiter, John est entré dans le bureau de Vince McMahon et a dit qu’ils devaient changer les choses “en ce moment”.

C’est pourquoi le personnage de Cena a commencé à devenir plus familial, et c’est pourquoi ceux qui appréciaient son image de rap de mauvais garçon ont commencé à le considérer comme un shill d’entreprise. Les huées ont commencé à résonner dans les arènes chaque fois que Cena est apparu, mais il ne regrette pas d’avoir mis un terme à ses promos de rimes populaires.

Cena ne pense pas qu’ils auraient volé pendant l’ère PG de toute façon, et il ne se serait pas senti à l’aise de lier ses raps avec des insinuations sexuelles lorsque les jeunes enfants étaient assis au bord du ring. De plus (et c’est le morceau que le doc n’a pas abordé), lui et la WWE ont probablement repéré une mine d’or qui les attendait dans les ventes de produits dérivés si Cena devenait plus adaptée aux enfants.