La vraie raison pour laquelle la WWE réduit ses émissions de télévision

La WWE est actuellement en train de transformer son calendrier de spectacles de maison en recomposant le nombre d’événements en direct qu’elle produit de manière majeure, le calendrier routier légendaire de la société étant plus léger qu’il ne l’a fait depuis des années.

Il s’agit d’une épée à double tranchant, car si cela signifie plus de périodes d’arrêt pour les lutteurs pour soigner leur corps et passer du temps avec leur famille, cela signifie également qu’ils gagneront moins d’argent en ratant les bonus d’événements en direct. On pourrait cependant espérer que cette perte de revenus sera compensée lors de futures négociations contractuelles.

Dave Meltzer a décrit les raisons des changements dans le dernier bulletin de Wrestling Observer, déclarant que la baisse continue des assistances et des revenus des événements en direct a entraîné une baisse des cours des actions et créé une impression de baisse de popularité de la WWE. Ainsi, ils changent les choses, espérant apparemment que les fans seront attirés par les spectacles une fois que le marché sera moins saturé. Économie de base de l’offre et de la demande.

Le dernier ensemble de résultats financiers de la WWE sera publié ce vendredi (7 février), il sera donc intéressant de voir s’ils montrent une baisse continue de ces mesures commerciales défaillantes.