La vraie raison pour laquelle Matt Hardy n’est pas encore fait avec la WWE

Ryan Satin de Pro Wrestling Sheet rapporte que Matt Hardy a récemment refusé la prolongation de contrat de la WWE, et c’est pourquoi il a été radié de la télévision sous cet angle brut avec Randy Orton la semaine dernière.

C’est du moins ce que tout le monde pensait.

La WWE a annoncé un match “ No Holds Barred ” entre Hardy et Orton pour Monday’s Raw sur leur site officiel, et Satin a déclaré que la société avait décidé de poursuivre avec l’angle malgré le fait que Matt ait annulé leur nouvelle entente. Ils ont apparemment été impressionnés par la réponse des fans au coprésident de Randy et sont impatients de tuer la télévision d’une autre semaine en prolongeant la mini-feud.

Selon des sources de Satin, il y a “un fort intérêt de la part d’autres promotions” pour signer Hardy une fois son contrat actuel avec la WWE expiré en mars. Cela signifie que les fans pourraient voir Matt dans AEW, ROH, Impact, la NWA, New Japan ou ailleurs juste après la fin de la saison de WrestleMania.

Il conviendrait parfaitement à la liste des vétérans d’All Elite; Matt complèterait bien les goûts de Dustin Rhodes et Chris Jericho.

Pour l’instant cependant, il est prévu pour une bagarre avec Orton. À court terme, c’est un match que beaucoup attendront avec impatience et pourrait donner à Hardy un envoi parfaitement hardcore.