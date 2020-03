La vraie raison pour laquelle Naomi avait besoin de s’éloigner de la WWE en 2019

Naomi de la WWE est apparue dans le dernier épisode du podcast “ Chasing Glory ” de Lilian Garcia, et elle a révélé la raison de son congé sabbatique de 2019.

La star de SmackDown a confié à Garcia qu’elle se sentait déjà “épuisée” et s’est cognée quotidiennement quand la nouvelle a annoncé que son cousin était décédé pendant le travail. Ce moment dévastateur a fait basculer Naomi au bord du gouffre, et elle a dit à la WWE qu’elle avait besoin de temps libre pour pleurer.

“J’étais comme, je ne demande pas, je vous dis, je dois prendre un peu de temps, parce que je ne suis pas bonne en ce moment”, a-t-elle dit.

À leur crédit, la WWE n’a pas posé beaucoup de questions et a accepté de soutenir Naomi en perdant un membre de sa famille. Elle a dit au pod que l’entreprise n’aurait pas pu être plus favorable, et c’est quelque chose dont elle sera toujours reconnaissante.

Pendant son temps libre, Naomi a renoué avec son mari Jimmy Uso et sa famille, mais a été choquée d’apprendre qu’elle était “gravement anémique”, “complètement déficiente en vitamine D” et avait également un ulcère à l’estomac. Cela lui disait qu’elle ne prenait pas grand soin d’elle et courait trop dur depuis trop longtemps.

Cette pause de 2019 était la première période de repos de Naomi en 10 ans.