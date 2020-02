La vraie raison pour laquelle Vince McMahon a licencié les coprésidents de la WWE

WWE.com

Avec le monde de la lutte – et la bourse – en état de choc récemment

en raison des départs de la WWE des coprésidents George Barrios et Michelle Wilson, il y a

maintenant une mise à jour sur ce qui a conduit Vince McMahon à licencier le duo.

Selon Dave Meltzer – dans un épisode de Wrestling

Observer Radio a enregistré avant l’appel des résultats financiers de la WWE – le tandem

de Barrios et Wilson se sont cognés la tête avec Vince sur les finances de la WWE.

Barrios et Wilson auraient voulu garder tous les moyens financiers

aspects de la WWE serrés afin de dégager un bénéfice significatif, tandis que McMahon était

heureux de ne pas en tenir compte. En fait, Vince voulait dépenser autant d’argent que nécessaire

pour garder les lutteurs – sous contrat avec la WWE et non sous contrat avec la WWE – loin des

saisit All Elite Wrestling.

Ce n’était pas la seule raison pour laquelle Barrios et Wilson étaient

licencié par McMahon, mais il est dit que c’est une grande partie de la décision de VKM.

Ailleurs dans ce même épisode de WOR, il y a un

rapport intéressant de Timothy Thatcher qui a récemment signé avec la WWE. La femme de 36 ans

grappler aurait été sur le radar de la WWE au cours des cinq dernières années, mais

il a seulement décidé de signer maintenant avec The E après avoir eu aucun sérieux

offres de toutes les promotions au Japon.

Indépendamment de ce qui a poussé Thatcher à signer avec la WWE, il

devrait être fascinant de voir comment se déroule la carrière de l’ancien champion Evolve

au cours des deux prochaines années.