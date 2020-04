La WWE a annulé l’entrée spéciale de Wrestlemania pour Alexa Bliss

La WWE a mis l’accent sur la division féminine au cours des dernières années au nom de Women’s Evolution. Cela a commencé à partir de 2016, lorsque la division Divas a été convertie en division féminine.

WrestleMania 32 était l’endroit où les femmes auraient pu sécuriser leur propre identité. Mis à part les grands matchs lors des spectacles, ils obtiennent également des entrées de grande envergure qui n’auraient été réservées qu’aux stars masculines.

Alexa Bliss et Becky Lynch étaient deux des noms qui devaient obtenir des entrées spéciales à WrestleMania 36. Mais les circonstances n’étaient pas en faveur de la WWE car elles ont été obligées de les annuler dans une situation où elles devaient effectuer l’enregistrement sur le plateau fermé du Performance Center à Orlando, en Floride.

Bowling For Soup a récemment composé une chanson sur Alexa Bliss. Comme on le voit sur les médias sociaux, The Goddess elle-même a approuvé la chanson pour la promouvoir.

Selon le chanteur Jaret Reddick, ils devaient jouer cette chanson en direct au WrestleMania 36 si le spectacle avait émané du Raymond James Stadium lors de l’entrée d’Alexa.

Mais les plans ont dû être abandonnés après que WrestleMania 36 a déménagé au WWE Performance Center. Ainsi, la multiple championne féminine a été privée d’une autre apparition envoûtante lors du show.

Alexa Bliss a eu une histoire enrichie à la vitrine des immortels. À partir de WrestleMania 33, elle a participé à deux éditions consécutives en tant que championne féminine en titre alors qu’elle a accueilli WrestleMania 35 l’année dernière.

Lors du WrestleMania de cette année également, Little Miss Bliss a dû créer certains de ses propres moments WrestleMania avec son partenaire d’équipe.

Alexa Bliss et Nikki Cross ont vaincu les Kabuki Warriors (Asuka et Kairi Sane) dans le concours d’ouverture de l’émission principale de la nuit 1 pour regagner le championnat par équipe féminin de la WWE. Ils sont devenus la première équipe féminine par équipes à remporter les titres à deux reprises.

Becky Lynch était l’autre nom qui était également en lice pour une entrée spéciale au WrestleMania 36. Elle aurait pu avoir une entrée spéciale dans ce camion monstre montré à différentes occasions.

La WWE a utilisé ce camion la nuit du spectacle, mais l’effet n’a pas été beaucoup plus important depuis que le spectacle a été annulé du stade de baseball. Becky a également eu son moment de WrestleMania en battant Shayna Baszler et en conservant son championnat de la WWE Raw Women.