La WWE a des plans pour John Cena Vs. Le démon à Wrestlemania

La WWE a enregistré WrestleMania 36 au WWE Performance Center à Orlando, en Floride, les 25 et 26 mars. La plupart du tournage du plus grand événement de l’année a été réalisé sur PC tandis que certains d’entre eux auraient été enregistrés dans quelques autres endroits, y compris la Full Sail University, également connue sous le nom de NXT Arena. Des matchs Gimmick comme John Cena contre The Fiend Bray Wyatt ont été menés en dehors du PC.

Comme indiqué dans l’épisode de SmackDown de la semaine dernière, Bray Wyatt a organisé une édition de Firefly Funhouse pour envoyer une invitation à John Cena pour son match prévu à WrestleMania.

Il a proposé que le match devienne un match Firefly Funhouse. On ne sait pas quel genre de match il s’agirait, mais il semblerait qu’il s’agisse d’un match similaire à celui de House of Horrors de 2017.

Selon Brad Shepard, la WWE a un plan unique pour le match John Cena contre «The Fiend» Bray Wyatt. Un ensemble séparé a été construit pour celui-ci en dehors du PC. Il n’est pas confirmé si ce match a été nécessairement filmé à la pleine voile. Mais la WWE ferait probablement de ce match une expérience inédite pour les fans, selon la source,

“En ce qui concerne le tournage d’un match en dehors du Performance Center, on m’a dit qu’ils pensaient dans le sens du match ‘House of Horrors’ en 2017 – en d’autres termes, l’idée serait de mélanger la lutte professionnelle avec le cinéma- ce que Vince McMahon aime.

Selon une source de la WWE, le match John Cena contre Bray Wyatt reçoit le traitement du film à part entière. On me dit qu’il aura un aspect et une sensation très uniques. Ils font le match dans un entrepôt et John Cena est impliqué de manière créative. “

Wrestletalk rapporte que c’est Bray Wyatt qui a lancé l’idée d’un match Firefly Funhouse. Il voulait utiliser ses deux personnages pendant ce match – The Fiend et le personnage Firefly Funhouse.

Étant donné que le match aurait lieu dans un lieu de type entrepôt, il serait approprié que les deux personnages de Wyatt puissent être utilisés efficacement. Cela, au final, devrait assurer une victoire au monstre résident de la marque SmackDown qui ramène également son fort avatar aux dépens de Cena.