La WWE a donné à Aleister Black une partie de l’entrée de l’entrepreneur

L’apparition d’Aleister Black dans The Bump de la WWE a en quelque sorte glissé le filet dans les médias cette semaine. Ce n’est peut-être pas surprenant étant donné Super ShowDown jeudi, le retour de John Cena vendredi et le prochain pay-per-view AEW Revolution samedi soir.

Pourtant, une histoire qu’il a racontée (en particulier) mérite d’être vérifiée.

L’entrée de Black est actuellement l’une des plus spectaculaires de toute la WWE, et elle le distingue immédiatement des autres sur la liste. Il a été comparé à d’autres œuvres d’art sombres et surnaturelles de The Undertaker et Kane. Maintenant, nous savons pourquoi cette comparaison est si appropriée.

La star de Raw utilise en fait un set qui était destiné à ‘Taker tout au long.

Au cours de son interview, Black a déclaré qu’il avait montré à la WWE le DVD d’un groupe de black metal, leur avait dit qu’il voulait une esthétique similaire pour son entrée et les avait laissés travailler leur magie. Plus tard, Triple H lui a montré l’ascenseur de cercueil qui fonctionnerait dans le cadre de celui-ci.

Aleister a adoré, d’autant plus quand il a appris que les chefs de la WWE avaient initialement prévu l’accessoire pour l’une des grandes entrées de The Undertaker. Cependant, ils ne savaient pas quand ils allaient l’utiliser, alors Trips est intervenu et l’a remis à Black à la place.