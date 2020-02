La WWE a en tête des choix «excentriques» pour la classe 2020 du Temple de la renommée

WWE

Non seulement nous sommes au point de l’année où la route

à WrestleMania bat son plein, mais c’est aussi le moment où la spéculation commence

de se répandre sur les noms qui rejoindront le WWE Hall of Fame pendant

Week-end de WrestleMania.

Nous savons déjà que Batista sera en tête d’affiche cette année.

Classe du Temple de la renommée, avec Hulk Hogan, Kevin Nash, Scott Hall et Sean Waltman

tous prêts à devenir deux fois Hall of Famers lorsqu’ils seront intronisés au sein de la nWo. En ce qui concerne le reste de la classe 2020, aucune confirmation officielle n’a encore été donnée sur qui rejoindra ces noms dans le Hall of Fame.

Selon les WrestleVotes toujours fiables,

la classe de cette année serait «un peu excentrique».

Alors que WrestleVotes n’a pas encore spécifié quels noms exacts

sont en discussion pour rejoindre Big Dave et le Nouvel Ordre Mondial dans le Hall of

Fame, le compte a exclu The Brood and Strike Force – tout comme

ajoutant que cette intronisation féminine de cette année laissera les fans “légèrement surpris”.

Le 2020 WWE Hall of Fame aura lieu le 2 avril à Tampa,

Amalie Arena en Floride.