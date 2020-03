La WWE a perdu plus de 50000 abonnés Facebook après le Super ShowDown

WWE.com

On peut soutenir que les événements à la carte de la WWE en Arabie saoudite sont controversés de toute façon sans l’insertion de décisions de réservation exaspérantes. Mais l’accord entre la centrale de lutte et les Saoudiens est là pour rester encore plusieurs années malgré les protestations des fans et des politiciens. Bien sûr, certains bienfaits sont venus des événements de la WWE en Arabie saoudite, comme le tout premier match féminin à prendre part en Arabie saoudite entre Natalya et Lacey Evans, mais en général, les fans ont été mécontents des événements.

Cette année, le premier pay-per-view saoudien, Super ShowDown, s’est révélé non seulement une exception, mais aussi un exemple remarquable de mauvaises décisions de réservation qui continuent de tourmenter la WWE. La plus notable de ces décisions comprenait The Undertaker écrasant AJ Styles d’un seul coup et la décision de faire détrôner Goldberg “The Fiend” Bray Wyatt dans un match qui dura quelques minutes.

Le tollé des fans après que Goldberg ait été autorisé à obtenir à nouveau un championnat majeur de la WWE malgré le fait qu’il soit au crépuscule de sa carrière est la dernière décision créative d’une série d’événements qui favorisent clairement les talents de la vieille école par rapport aux stars modernes. Avec des nuances de la victoire de Goldberg sur Kevin Owens pour le Championnat universel de la WWE en 2017, Goldberg a facilement traversé “The Fiend” malgré Bray Wyatt qui a été construit comme une force mystique de la nature imparable pour la dernière année.

La rage des fans de la WWE s’est clairement reflétée sur le nombre de leurs adeptes des médias sociaux alors que les likes Facebook de la WWE sont tombés en chute libre après l’annonce de la victoire de Goldberg. Selon Social Blade, la WWE a perdu 57 469 abonnés Facebook dans les 24 heures suivant l’annonce de la victoire de Goldberg, leur plus gros plongeon de suiveurs depuis août 2018. La baisse considérable du soutien s’est reflétée dans leurs statistiques mensuelles, qui pour la première fois depuis 2018 a vu le nombre net de suiveurs de la WWE diminuer au cours d’un mois entier.

Au moment d’écrire ces lignes, la WWE n’a toujours pas récupéré ses abonnés perdus, n’ayant gagné que 30 500 abonnés depuis l’énorme déclin. D’autres statistiques troublantes sur les réseaux sociaux de la WWE de février révèlent également que leurs statistiques de «parler de» sur Facebook ont ​​été bombardées par 105 000 personnes en seulement deux jours. L’un des événements les moins extrêmes a également vu le plus faible gain de followers de la WWE sur Twitter pour la semaine, ne gagnant que 1077 abonnés grâce à Super ShowDown, par rapport à la plupart des autres jours qui ont gagné plus de 2000.

L’importance des médias sociaux dans le monde moderne dans tous les aspects de nos vies ne peut pas être sous-estimée, en particulier du point de vue d’une grande entreprise comme la WWE. Considérant que la WWE compte moins de 40 millions d’abonnés sur Facebook, 50 000 sont rétrospectivement une petite bosse. Mais, cela reflète la frustration croissante des fans et les algorithmes de Facebook ne manqueront pas de reprendre la dent du suiveur de la WWE.