La WWE a raconté à Sheamus qu’ils ne se souvenaient pas de son ancien thème d’entrée

Sheamus a déclaré sur The Bump de la WWE qu’il avait demandé à récupérer son ancienne musique d’entrée avant de revenir sur les écrans en janvier, mais la société n’était pas intéressée.

L’Irlandais a révélé que des responsables lui avaient également dit qu’ils ne se souvenaient pas du tout du thème. Ils restèrent là, perplexes, alors que Sheamus sonnait des lignes maquillées comme, “C’est une chose honteuse, tête de homard” et, “Trop de limes. Trop de limes?” (au lieu de “trop ​​de fois”).

Hilarant.

La WWE a estimé que la musique était obsolète et qu’il devrait continuer à utiliser le même morceau «Hellfire» qui résonne sur les haut-parleurs de l’arène depuis 2015. Bien qu’il n’y ait aucun doute que c’est un banger absolu, il est également facile de voir pourquoi Sheamus voulait «Written In My Face» retour.

Il revenait à son ancien look classique pour le retour, et cela aurait été un joli clin d’œil au passé s’il était revenu à ce premier thème de la WWE. Ce ne devait pas être le cas, car apparemment, c’est “dépassé”.

Kayla Braxton a mis des écouteurs sur Sheamus pour qu’il puisse écouter l’ancien morceau, et il a plaisanté en disant que l’entendre à nouveau ne faisait que rendre la décision de la WWE plus difficile à prendre.