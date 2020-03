La WWE a rejeté l’idée de «bloc cassé» de Matt Hardy pour Raw

Matt Hardy a déclaré à PWInsider que la WWE avait ignoré l’une de ses meilleures idées.

Le vétéran récemment libéré voulait aider des travailleurs sous-utilisés comme Ali, Apollo Crews, Shorty G et plus encore en produisant un segment appelé «Broken Block». Là, les membres de l’alignement les plus négligés de la WWE pourraient briller dans des matchs chauds, interagir avec Matt et transmettre plus de leur personnalité aux fans.

Hardy ne voulait que 15 minutes par épisode pour tester son concept et voir s’il avait des jambes, mais la WWE n’en avait pas du tout envie. Matt ne pouvait pas comprendre ça; pour lui, la variété était tout, et ce segment pouvait aider tout le monde. Les scénaristes auraient un contenu facile à remplir un quart d’heure, les sous-employés travailleraient plus à l’écran et Hardy serait en mesure de nourrir de jeunes talents.

Il a fini par recevoir le mot de la créativité que Vince McMahon n’avait pas répondu au terrain. En d’autres termes, il a mis les bouchées doubles et ne pensait pas que c’était un gagnant.

Cette frustration face au “ bloc brisé ” n’était pas la seule raison pour laquelle Matt a quitté la WWE. À 45 ans, il dit qu’il doit être utilisé correctement et que l’entreprise ne le faisait pas.