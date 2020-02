La WWE a-t-elle réservé The Fiend Into a Corner dès le début?

Comme je suis sûr que quiconque a regardé Super Showdown le sait, nous avons un nouveau champion universel. Non, il n’est pas membre à temps plein de la liste active. C’est un homme de 53 ans qui est dans le Hall of Fame et qui a de la difficulté à frapper son finisseur ces jours-ci. Le match de championnat universel entre The Fiend et Goldberg à Super Showdown a présenté de nombreuses leçons précieuses, la plupart mauvaises. Cependant, je crois que la leçon la plus importante que nous avons apprise était l’importance de bâtir tôt un personnage populaire.

Nous nous souvenons tous où nous étions lorsque The Fiend a fait ses débuts à Summerslam. Nous avons vu The Fiend avoir littéralement secoué toute l’arène avec un remix magistral de Broken Out of Love, le nouvel équipement et la terreur pure qui a été invoquée par sa présence. Il dominait Finn Balor avec facilité et c’était tout. La WWE n’aurait pas pu mieux écrire les débuts de The Fiend. Cependant, il ne leur a pas fallu longtemps pour prendre un 180 complet.

Après Balor, le prochain adversaire du Fiend était Seth Rollins, et il l’a défié pour le championnat universel dans Hell In a Cell. Pour ceux d’entre vous qui ont vu ce match, je suis sûr que vous pouvez convenir que ce fut l’un des pires matchs de titre mondial de l’histoire de la WWE. J’essaie toujours de concevoir dans mon esprit comment mettre fin à un match Hell In a Cell dans une disqualification pour avoir été trop violent. Cela mis à part, abordons le gros problème que la WWE se préparait dans ce match.

À toutes fins utiles, Rollins a dominé l’offensive dans ce match, mais rien ne fonctionnait. Le démon a pris ce qui devait être une procession sans fin de Curb Stomps, suivi d’un marteau avec une chaise à la FACE. Était-ce suffisant pour le vaincre? Non. En fait, il allait bien et personne n’a tout vendu après. Il était donc clair qu’il allait bien. Puis, dans leur revanche à Crown Jewel, Rollins a tenté de tuer le Fiend en le poussant hors de la scène et dans l’équipement. Bien sûr, cela ne suffisait pas non plus.

Avance rapide vers Super Showdown (si vous n’avez pas vu ma critique de l’émission, cliquez ici). Goldberg se souvient qu’il y a 3 ans, il a détenu le titre universel pendant 4 semaines et n’a pas obtenu de revanche. C’est le moment précis où Kevin Owens a lancé sa télécommande sur la télévision. Quoi qu’il en soit, il est récompensé d’un match pour le titre parce qu’il en veut un. Quelle a été la clé pour vaincre The Fiend? Le même qui aurait provoqué un traumatisme psychologique en tournant le talon de Rollins, Miz et Balor? S’agit-il d’un approvisionnement sans fin de finisseurs? Le poussait-il du haut de l’arène? Ou peut-être juste le surprendre?

Il s’avère que Goldberg a toujours eu la réponse. La clé était 5 lances et un marteau-piqueur (c’était en fait un suplex vertical à demi-cul, mais je suis sympa). Oui, c’est tout ce qu’il a fallu pour vaincre The Fiend tout d’un coup. Quelle explication avons-nous eue sur la façon dont les pouvoirs prétendument imperméables de The Fiend sont contrecarrés? At-il jeté intentionnellement le match? Il ne vendait pas et regardait Goldberg après le match, après tout. Non, il vient de perdre, je suppose. La fin de ce match a créé plus de questions que de réponses, et je suppose que cela nous ramène à la case départ avec Bray Wyatt.

Nous sommes tous tombés amoureux de la réinvention de Wyatt. Chaque fois que nous avons vu Firefly Fun House, nous ne savions pas à quoi nous attendre, et nous ne savions pas quel était le point. Pourtant, là réside le plaisir. C’était différent, et bien que différent ne soit pas toujours meilleur, il déclenche la conversation. Wyatt a réussi à le faire fonctionner, et je pensais qu’il avait travaillé très dur pour vendre The Fiend en tant que démon d’un autre monde avec des pouvoirs incroyables. Alors, comment en sommes-nous arrivés là? Eh bien, une rétrospective nous dirait que son invulnérabilité apparente était aussi sa pire qualité.

Nous savions tous que The Fiend n’allait pas tenir le championnat pour toujours. Cependant, au moment où la WWE lui a donné le titre, cela a créé une énigme. À travers ses matchs avec Rollins, il était clair que quiconque avait vaincu The Fiend devait essentiellement recourir à des mesures presque mortelles pour gagner. C’est ce qui rend la victoire de Goldberg si creuse et décevante. La cohérence interne et l’histoire que la WWE essayait de nous transmettre ont été essentiellement effacées pour obtenir ce qui serait perçu comme un plus grand match de WrestleMania.

Maintenant, soyons clairs ici. Goldberg remportant le championnat universel avant WrestleMania n’est pas le problème ici. Nous avons vécu cela en 2017, et avec l’accord PPV impopulaire de la WWE avec ESPN, il est clair qu’ils voudront empiler le jeu. Pour moi, Roman Reigns contre Goldberg pour le Championnat Universel est une idée infiniment meilleure en théorie qu’en pratique. Nous ne pouvons pas continuer à nous attendre à ce que Golberg travaille ce genre de matchs. Cela arrive au point où même les sprints deviennent sans inspiration. De plus, demander à Roman de transporter un Goldberg de 53 ans à quelque chose de présentable est un peu injuste.

La WWE a tenté de sauver la face en faisant en sorte que The Fiend se tienne là comme un idiot complet après le match. Cela n’a fait qu’aggraver les choses, car cela montre qu’ils étaient en fait cohérents à cet égard. Cette cohérence étant la non-vente par Bray de l’offensive de son adversaire. Alors pourquoi n’a-t-il pas viré? Bien sûr, ils n’ont rien expliqué de tout cela et ont simplement fait passer rapidement Bray à John Cena. Juste comme ça.

Je sais que la WWE pense qu’une grande partie de sa base de fans est stupide, et peut-être nous attendons-nous à ce que la WWE ait une explication logique. Oh, au fait, saviez-vous que la victoire de Goldberg a obtenu 850 000 likes sur Instagram? Bien sûr, le clip YouTube de Goldberg lançant Wyatt à quatre reprises présente un rapport de 23 000 à 31 000 J’aime, mais qui compte?

Donc, nous voici. Ce qui aurait dû être un gain intéressant pour le gadget de The Fiend se termine par une excuse paresseuse pour obtenir Goldberg sur la carte WrestleMania. Aucune superstar n’a jamais découvert une faiblesse qu’ils pourraient exploiter de The Fiend. Tous ses adversaires n’ont jamais pu dépasser le bord et sortir en tête. Goldberg avait la réponse tout le temps.

Encore une fois, je voudrais souligner que je ne suis pas fâché que The Fiend ait perdu le titre. Comment il a perdu et l’explication qu’on nous donne est tellement décourageante. Je trouve drôle que l’on nous ait dit il n’y a pas si longtemps que nous étions The Authority et que les fans obtiendraient ce qu’ils voulaient. Dans quelle mesure la WWE a-t-elle été à la hauteur de cette affirmation depuis, je me demande?

Quant à The Fiend, il y a un nouveau hachage de WrestleMania 30 à l’horizon, donc je suppose que cela pourrait être pire. Cependant, comme cela a souvent été le cas avec Bray, quelque chose qui semble inspirant finit par être un autre cas de «devrait de, serait de, pourrait de», mais se termine à plat. Malheureusement, c’est l’histoire de la carrière de Bray Wyatt jusqu’à présent. Grand potentiel, et la balade est super, mais la fin est toujours insatisfaisante.

Qu’avez-vous pensé du règne du titre universel du Fiend? La WWE l’a-t-il préparé à l’échec du saut, ou n’avez-vous jamais été dans son gadget pour commencer?