La WWE accorde des congés aux lutteurs en raison d’un coronavirus

WWE.com

La WWE a suivi l’exemple du président de l’AEW, Tony Khan, en disant à ses lutteurs qu’ils n’avaient pas besoin d’assister à des enregistrements télévisés pendant que la pandémie de coronavirus se poursuit.

C’est selon le très fiable John Pollock de POST Wrestling, qui affirme que plusieurs sources au sein de la WWE ont dit à son site Web ce week-end, avec le message apparemment transmis au Performance Center aux alentours de l’enregistrement de SmackDown vendredi dernier.

On pense que, comme avec AEW, tout lutteur de la WWE qui ne se sent pas à l’aise de voyager, de travailler et de se produire pendant l’épidémie ne subira aucune répercussion s’il choisit de rester à la maison.

Comme avec AEW, il est bon de voir la WWE faire la bonne chose ici. Ils ont pris ce qui semble être une étape de plus en plus nécessaire pour protéger la santé et le bien-être de leurs employés, et semblent prendre de l’avance avant tout verrouillage forcé par le gouvernement.

Il sera intéressant de voir combien de lutteurs acceptent la WWE sur cette offre. C’est évidemment un petit prix à payer, mais cela ouvre la possibilité que Raw, SmackDown et NXT soient extrêmement étirés, bien que la promotion semble aller de l’avant avec leurs spectacles d’arène vides.